«الطوارئ والأزمات»: منظومة الجاهزية الوطنية تعمل بكفاءة عالية

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تتابع الموقف على مدار الساعة، وتقوم بتقييم مستمر ودقيق لكافة المستجدات.

وقالت إن منظومة الجاهزية الوطنية تعمل بكفاءة عالية، وجميع الإجراءات المتخذة تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية المجتمع وضمان استمرارية الحياة بشكل طبيعي وآمن.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن سلامتكم أولوية ..واطمئنانكم مسؤوليتنا.