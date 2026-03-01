الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«الطوارئ والأزمات»: منظومة الجاهزية الوطنية تعمل بكفاءة عالية

شعار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
1 مارس 2026 14:06

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تتابع الموقف على مدار الساعة، وتقوم بتقييم مستمر ودقيق لكافة المستجدات.

وقالت إن منظومة الجاهزية الوطنية تعمل بكفاءة عالية، وجميع الإجراءات المتخذة تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية المجتمع وضمان استمرارية الحياة بشكل طبيعي وآمن.
وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن سلامتكم أولوية ..واطمئنانكم مسؤوليتنا.

أخبار ذات صلة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
الإمارات
