القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم

أعلنت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الأحد.ودعت ضيوفها إلى متابعة موقعها للاطلاع على أحدث المستجدات.
وقالت القرية العالمية في تغريدة على حسابها في إكس "سوف تغلق القرية العالمية أبوابها اليوم، 1 مارس، كإجراء احترازي وفقًا للتوجيهات الرسمية".
Global Village is closed today, 1 March, as a precautionary safety measure in line with official guidance. pic.twitter.com/bTLY0yOlBu