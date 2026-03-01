تنويه مهم من وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء الاختبارات الفصلية أو النهائية للعام الأكاديمي الحالي.وفق حسابها الرسمي على منصة إكس.

ودعت إلى أهمية متابعة القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة والتي يتم من خلالها الإعلان عن أي قرارات متعلقة بالطلبة والمدارس.

تؤكد #وزارة_التربية_والتعليم عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء الاختبارات الفصلية أو النهائية للعام الأكاديمي الحالي.

وتؤكد على أهمية متابعة القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة والتي يتم من خلالها الإعلان عن أي قرارات متعلقة بالطلبة والمدارس. pic.twitter.com/w9EAw3FeG8 — وزارة التربية والتعليم (@MOEUAEofficial) March 1, 2026