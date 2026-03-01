"الموارد البشرية والتوطين" توصي القطاع الخاص بتطبيق العمل عن بُعد

أوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص بتطبيق العمل "عن بُعد" وتجنب تواجد العمالة في المناطق المكشوفة.

وأوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل في القطاع الخاص في الدولة باتخاذ ما يلزم لتجنب تواجد العمالة في المناطق المكشوفة، باستثناء الوظائف الحيوية والأساسية التي تتطلب الحضور الفعلي، وتطبيق نظام العمل "عن بُعد" كلما أمكن ذلك، وذلك لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الأحد 1 مارس وحتى يوم الثلاثاء 3 مارس.

وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العمل من عدمه يُترك للسلطات المحلية المختصة، كل ضمن نطاق اختصاصه، وفقاً لتطورات الموقف.

كما دعت الوزارة أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى استقاء المعلومات ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة.