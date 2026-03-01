الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الموارد البشرية والتوطين" توصي القطاع الخاص بتطبيق العمل عن بُعد

«الموارد البشرية والتوطين»
1 مارس 2026 16:23

أوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص بتطبيق العمل "عن بُعد" وتجنب تواجد العمالة في المناطق المكشوفة.

وأوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل في القطاع الخاص في الدولة باتخاذ ما يلزم لتجنب تواجد العمالة في المناطق المكشوفة، باستثناء الوظائف الحيوية والأساسية التي تتطلب الحضور الفعلي، وتطبيق نظام العمل "عن بُعد" كلما أمكن ذلك، وذلك لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الأحد 1 مارس وحتى يوم الثلاثاء 3 مارس.
وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العمل من عدمه يُترك للسلطات المحلية المختصة، كل ضمن نطاق اختصاصه، وفقاً لتطورات الموقف.

كما دعت الوزارة أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى استقاء المعلومات ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العمل عن بعد
التوطين
القطاع الخاص
وزارة الموارد البشرية والتوطين
