علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 165 صاروخاً باليستياً و 2 صاروخ جوال و541 مسيرة

شعار وزارة الدفاع
1 مارس 2026 16:55

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 165 صاروخاًً باليستياً و2 صاروخ جوال و541 طائرة مسيرة إيرانية.وفق الحساب الرسمي لوزارة الدفاع على منصة إكس.
وأعلنت وزارة الدفاع أن القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت في صباح اليوم الثاني للهجوم الإيراني من تدمير 20 صاروخاً باليستياً وسقوط عدد 8 صواريخ في البحر، وتدمير عدد 2 صاروخ جوال وتدمير عدد 311 طائرة مسيّرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهدافاً مدنية.
وأكدت قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية على التعامل مع مختلف التهديدات.
وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الإيراني بتاريخ 2026/02/28 تم رصد 165 صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من إيران باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 152 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد عدد 2 صاروخ جوال وتدميرهما، وتم رصد عدد 541 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة، وتسببت بأضرار مادية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الاذربيجانية، اليمنية، الاوغندية، الارتيرية، اللبنانية والأفغانية.
وأشارت الوزارة إلى سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة تصدى منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمسيرات، أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.
وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الصواريخ الباليستية
وزارة الدفاع
