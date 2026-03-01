الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس كازاخستان أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس كازاخستان أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
1 مارس 2026 20:44

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، أكد خلاله تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات لضمان حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها.
وأعرب فخامته عن إدانة كازاخستان هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، ويشكل استمرارها تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس كازاخستان لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار الجاد لتجاوز الأزمات الراهنة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات في المنطقة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كازاخستان
رئيس كازاخستان
قاسم جومارت توكاييف
آخر الأخبار
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك
التعليم والمعرفة
عمانيان وإماراتي يفوزون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
اليوم 19:22
صلاح.. أرقام سلبية مع ليفربول
الرياضة
صلاح.. أرقام سلبية مع ليفربول
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©