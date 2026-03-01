الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

حمدان بن محمد يتلقى اتصالاً من وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر

حمدان بن محمد يتلقى اتصالاً من وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر
1 مارس 2026 20:50

تلقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الراهنة، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
قطر
اتصال هاتفي
اعتداءات
إيران
