رئيس الدولة والرئيس العراقي يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق الشقيقة، بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وعبر فخامة الرئيس العراقي، خلال الاتصال، عن تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، فيما شكر صاحب السمو رئيس الدولة، فخامته لموقف العراق الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واللجوء إلى الحلول السياسية، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويحول دون اتساع الصراع.