الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خلال اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس وزراء مونتينيغرو يؤكد تضامن بلده مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

1 مارس 2026 21:50

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود»، اليوم خلال اتصال هاتفي، التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمنها واستقرارها.
وأعرب معاليه، خلال الاتصال، عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها انتهاك خطير لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها واستقرارها، فضلاً عن انتهاكها مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، معالي رئيس الوزراء لموقف مونتينيغرو الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع وتوسع الصراع بما يضع المنطقة أمام منعطف خطير من الاضطراب وعدم الاستقرار.

