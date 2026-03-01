الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء النرويج يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية

1 مارس 2026 22:18

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي يوناس غار ستور رئيس وزراء مملكة النرويج، بحثا خلاله التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة والذي يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأعرب معاليه عن تضامن النرويج مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، معاليه لموقف النرويج الداعم للإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة معالجة مختلف القضايا عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.

المصدر: وام
