إغلاق أسواق المال في الإمارات يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 مارس

شعار هيئة سوق المال
1 مارس 2026 22:31

أعلنت هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إغلاق أسواق رأس المال في الدولة، "سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي"، يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 مارس 2026، وذلك في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على أسواق رأس المال في الدولة، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أنها ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، وتقييم الأوضاع بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية في ضوء التطورات والمستجدات.

وتهيب الهيئة بكافة المعنيين متابعة القنوات الرسمية الخاصة بهيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.

المصدر: وام
