الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها

1 مارس 2026 22:35

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بحثا خلاله التطورات في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري خطير يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.
وعبر رئيس وزراء الهند، خلال الاتصال، عن رفض بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وتضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من تدابير لحماية سيادتها وصون أمنها والحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها.
من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس وزراء الهند لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وتغليب الحوار والدبلوماسية في حل الخلافات والقضايا العالقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويحول دون مزيد من التصعيد.

المصدر: وام
