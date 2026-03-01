الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خلال اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس وزراء جورجيا يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

خلال اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس وزراء جورجيا يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات
1 مارس 2026 22:54

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي إيراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جمهورية جورجيا، عبر خلاله عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن جورجيا مع الدولة فيما تقوم به من أجل الحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمعالي إيراكلي كوباخيدزه لموقف جورجيا الداعم لدولة الإمارات.
كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا، خلال الاتصال، التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لهذا التصعيد واللجوء إلى الحكمة والحوار والحلول الدبلوماسية لمنع توسيع الصراع لما ينطوي عليه ذلك من نتائج خطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات في المنطقة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
المصدر: وام
آخر الأخبار
مطار زايد الدولي
علوم الدار
"مطارات أبوظبي": استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود
اليوم 19:54
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك
التعليم والمعرفة
عمانيان وإماراتي يفوزون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
اليوم 19:22
