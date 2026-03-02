تفاهم بين «السياحة والثقافة والإعلام» وكلية هورايزون الجامعية

عجمان (الاتحاد)



وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان مذكرة تفاهم مع «كلية هورايزن الجامعية»، بهدف تطوير التعاون المشترك في المجالات التعليمية والسياحية والثقافية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما يدعم التنمية المستدامة ويرتقي بقدرات الكوادر الوطنية في الإمارة، وذلك انطلاقاً من حرصها على بناء شراكات هادفة مع المؤسسات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.

ووقّع المذكرة كلٌّ من محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والأستاذ الدكتور محمد انعيرات، رئيس كلية هورايزن الجامعية، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وفي هذا السياق، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان: «تجسّد الشراكة شهادة على التزام الدائرة بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة، بما يسهم في تطوير المهارات الوطنية وتنمية قطاعات السياحة والثقافة والإعلام.

ونتطلّع من خلال هذه الشراكة الهادفة مع كلية هورايزن الجامعية إلى مستقبل يحتضن التقدّم الأكاديمي والمهني، ويدعم جهودنا في بناء منظومة تعليمية وثقافية متقدمة».



تعاون

أوضح الأستاذ الدكتور محمد انعيرات، رئيس كلية هورايزن الجامعية، أن المذكرة الاستراتيجية تسهم في تحفيز الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني مع الجهات الحكومية في إمارة عجمان.