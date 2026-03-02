الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «السياحة والثقافة والإعلام» وكلية هورايزون الجامعية

محمود الهاشمي ومحمد انعيرات والحضور عقب توقيع المذكرة (من المصدر)
2 مارس 2026 06:24

عجمان (الاتحاد) 

وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان مذكرة تفاهم مع «كلية هورايزن الجامعية»، بهدف تطوير التعاون المشترك في المجالات التعليمية والسياحية والثقافية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما يدعم التنمية المستدامة ويرتقي بقدرات الكوادر الوطنية في الإمارة، وذلك انطلاقاً من حرصها على بناء شراكات هادفة مع المؤسسات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. 
ووقّع المذكرة كلٌّ من محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والأستاذ الدكتور محمد انعيرات، رئيس كلية هورايزن الجامعية، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين. 
وفي هذا السياق، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان: «تجسّد الشراكة شهادة على التزام الدائرة بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة، بما يسهم في تطوير المهارات الوطنية وتنمية قطاعات السياحة والثقافة والإعلام. 
ونتطلّع من خلال هذه الشراكة الهادفة مع كلية هورايزن الجامعية إلى مستقبل يحتضن التقدّم الأكاديمي والمهني، ويدعم جهودنا في بناء منظومة تعليمية وثقافية متقدمة».

تعاون
أوضح الأستاذ الدكتور محمد انعيرات، رئيس كلية هورايزن الجامعية، أن المذكرة الاستراتيجية تسهم في تحفيز الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني مع الجهات الحكومية في إمارة عجمان.

أخبار ذات صلة
حاكما عجمان وأم القيوين يتقبلان التهاني بمناسبة شهر رمضان
القطاع الخاص مرونة وقدرة عالية في التعامل مع التحديات
أكاديمية هورايزن
التنمية المستدامة
عجمان
مذكرة تفاهم
القطاع الخاص
القطاع الحكومي
دائرة السياحة والثقافة
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©