علوم الدار

افتتاح مسجد علي بن عبدالله قرقاش في أم هرير

المسجد يجمع بين الأصالة والحداثة (من المصدر)
2 مارس 2026 06:24

دبي (الاتحاد) 

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مسجد علي بن عبدالله قرقاش في منطقة أم هرير الثانية، بحضور معالي أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حميد القطامي، عضو مجلس أمناء «جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية»، وجمعٍ من المسؤولين وأعيان المنطقة، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتوسيع مظلة الخدمات الدينية وتعزيز البنية التحتية للمساجد، بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة دبي، ويعكس الاهتمام المتواصل بعمارة بيوت الله وتطويرها وفق أعلى المعايير الهندسية والخدمية.
وشهد المسجد افتتاحه الرسمي بإمامة فضيلة الشيخ مشاري راشد العفاسي لصلاتي العشاء والتراويح، وسط حضور لافت من المصلين، في أجواء إيمانية عامرة عكست مكانة المسجد، وأهمية دوره في تعزيز الوعي الديني، وترسيخ روح الطمأنينة والتقارب بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل.
ويأتي إنشاء هذا الصرح بفضل كرم المحسنة مريم علي عبدالله قرقاش، في صورة تجسّد روح العطاء والتكافل المجتمعي، وتعكس الشراكة الفاعلة بين الدائرة وأفراد المجتمع في تعمير بيوت الله، بما يعزّز من حضور المسجد محوراً إيمانياً ومجتمعياً.

مرافق

