ريم الهاشمي: السلطات في حالة تأهب وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديدات

أبوظبي (الاتحاد)



قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات ودولاً عربية، غير قانونية، وغير مبررة، مؤكدة قدرة الإمارات على الدفاع عن شعبها والمقيمين فيها، وجاهزيتها للتعامل مع المسارات كافة.

وأوضحت معالي الوزيرة في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أن «إيران قامت بإجراءات غير قانونية وغير مبررة بشن هجمات على الإمارات وعدد من الدول الأخرى في الخليج وخارجه، وهو أمر غير مقبول».

وأضافت: «لدينا أحد أفضل أنظمة الدفاع في العالم، ونحن واثقون من قدرتنا على مواصلة دعم بنيتنا التحتية وحماية من يعيش هنا، من المهم أن نؤكد للمواطنين والمقيمين أننا نملك أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في العالم، وأننا نفعل كل ما بوسعنا لضمان استمرار الأمن والسلامة».

وقالت معالي ريم الهاشمي: «مهما كان المسار الذي سيختارونه سنكون مستعدين له، لا نريد مزيداً من التصعيد، وندعو إلى الهدوء».

وأشارت إلى نجاح الإمارات في اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية.

كما أكدت أن «الكرة في ملعب إيران بشأن كيفية تعاملها مع الجوار الذي كان جاراً جيداً لها».

ولفتت إلى أن «باب الدبلوماسية لا يغلق أبداً، نريد خفض التصعيد، وإيجاد ترتيبات أمنية أخرى مفيدة لهذه المنطقة الأوسع. إيران جار لنا وستظل جاراً جغرافياً، ونتشارك الكثير من النظم البيئية في منطقة مترابطة، لكن من المهم إدراك أن الأمر يتطلب طرفين».

وقالت: «في هذه المرحلة نشهد وابل هجمات ليس فقط ضد الإمارات بل ضد دول أخرى في الخليج، والأردن والعراق، وغيرها، وهذا تصعيد كبير لا يعكس رغبة إيران في أن تكون جزءاً متعاوناً من هذا الجوار».

وشددت معالي ريم الهاشمي على العلاقة القوية التي تربط الإمارات بالولايات المتحدة، مضيفة: «لدينا أيضاً شراكات قوية في دول المنطقة وخارجها، والأهم إيجاد مخرج من مزيد من الحرب في هذه المنطقة التي شهدت ما يكفي».