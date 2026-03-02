«سياحة أبوظبي» تتحمل تكاليف فترة تمديد إقامة نزلاء الفنادق

رشا طبيلة (أبوظبي)



وجّهت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي المنشآت الفندقية في الإمارة بتمديد إقامة النزلاء غير القادرين على السفر في ظل الظروف الراهنة، مؤكدةً تحمّلها لكامل تكاليف فترة التمديد.

وأشارت الدائرة في تعميم وجّهته لمديري المنشآت الفندقية في أبوظبي، أن القرار يأتي بناءً على القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وما نص عليه بشأن المهام والاختصاصات لتحقيق التنمية السياحية لإمارة أبوظبي.

ودعت الدائرة المنشآت الفندقية في أبوظبي بتمديد فترة إقامة النزلاء الذين حان موعد مغادرتهم (Check out)، إلا أنهم غير قادرين على السفر لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك في ظل الظروف الراهنة إلى حين تمكنهم من المغادرة.

وأكدت الدائرة وفقاً للتعميم، أنه سيتم تغطية تكاليف فترة التمديد من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً في ظل الظروف الراهنة، عن إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي لدولة الإمارات كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة.



عدم إخلاء

وجَّهت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تعميماً إلى مديري المنشآت الفندقية في الإمارة، دعتهم فيه إلى التعاون لتمديد إقامة النزلاء الذين تعذّر عليهم مغادرة الدولة بسبب تعليق أو تأجيل أو تأخر الرحلات الجوية الناجمة عن الظروف الاستثنائية الحالية.

وأكدت الدائرة أن التوجيه يأتي تماشياً مع تعليمات حكومة دبي الرامية إلى تقديم أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للزوار الدوليين المتأثرين، مشددة على ضرورة إتاحة تمديد الإقامة وفقاً لنفس شروط الحجز الأصلي. كما شددت على أهمية عدم إخلاء أي نزيل في ظل هذه الظروف، خصوصاً في حال عدم تمكنه من سداد تكلفة التمديد، داعية المنشآت إلى إبلاغ الدائرة فوراً عند مواجهة مثل هذه الحالات، مع تزويدها ببيانات تشمل مدة الإقامة الأصلية، وفترة التمديد المطلوبة، وما إذا كان هناك طرف ثالث متكفل بالكلف، إضافة إلى أي تحديات أو ملاحظات ذات صلة.