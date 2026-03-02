الإمارات تمتلك منظومة دفاعية متكاملة

طه حسيب (أبوظبي)



أكد العميد الركن طيار عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، في تصريح لـ«مركز الاتحاد للأخبار»، أن الإمارات، تنعم بمنظومة دفاعية متكاملة تضمن سلامة أجوائها وأراضيها من أية تهديدات، سواء كانت تهديدات تقليدية أو غير تقليدية كتلك التي نراها في الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات من خلال الصواريخ الباليستية أو الصواريخ الطوافة أو الطائرات المسيَّرة التي تعتبر نوعاً ما تحدياً للجيوش في العالم عند التصدي لها، لكن دولة الإمارات توصلت خلال الأعوام الماضية إلى تطور نوعي نرى نتائجه اليوم على أرض الواقع، حيث تم صد وتدمير 500 مسيَّرة إيرانية في يوم واحد.

وأوضح الحميدي أن لدى الإمارات منظومة متكاملة، وهناك تنسيق تام بين الجهات المؤسسية في الدولة، وتنسيق رأسي من القيادة وحتى المشغلين على الأرض.. هناك تنسيق وتناغم وتكامل، قائلاً: «نحن نطمئن الجمهور والمقيمين والزوار على أرض دولة الإمارات بأنهم ينعمون بأمن وأمان ضمن منظومة القوات المسلحة التي تضمن سلامتهم». وقال إن «دولة الإمارات، وبفضل القيادة الحكيمة، تسلحت بقدرات نوعية عبر السنوات الماضية، ولديها معرفة وقراءة للمنطقة وللتهديدات المحتملة».