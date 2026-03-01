منصور بن زايد يزور ساحة الخيل في نادي أبوظبي للفروسية

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ساحة الخيل في نادي أبوظبي للفروسية، والتي تعد إحدى الوجهات المجتمعية المميزة التي تستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال سموه، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ساحة الخيل في نادي أبوظبي للفروسية مساحة حيوية تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، وتجسد أجواء رمضان بما تحمله من قيم التلاقي والتواصل بين أفراد المجتمع».

وقام سموه بجولة في أرجاء الساحة، حيث أطلع على ما تضمه من فعاليات متنوعة، تشمل المجالس الرمضانية، والعروض التراثية، والأنشطة العائلية، إضافة إلى الفعاليات التي تقام في الساحات المفتوحة والممرات الخضراء.

واطّلع سموه على الأنشطة المقامة في «ذا أركيدز» والتي تشمل على عدد من المقاهي والمطاعم والجلسات الرمضانية إلى جانب الفعاليات والمسابقات والألعاب التفاعلية التي تستهدف مختلف أفراد الأسرة، بما يعزز من مكانة ساحة الخيل كوجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والأصالة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز النشاط المجتمعي، وترسّخ الرياضة ونمط الحياة النشط، وتوفر مساحات تفاعلية تجمع العائلات في أجواء تعكس روح الشهر الفضيل وقيمه الأصيلة.