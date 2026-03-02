حاكما عجمان وأم القيوين يتقبلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

عجمان وأم القيوين (وام)



استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، أمس، حيث أعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بالشهر الفضيل، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

وتفصيلاً، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين في منطقة عجمان الحرة، ودائرة المالية بعجمان. كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الليلة الماضية بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، والدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيسة المجلس، وعائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، والدكتورة موزة عبيد غباش.

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، الطالبة مهرة سالم عيسى آل علي، أول طالبة خريجة من جامعة أم القيوين من أصحاب الهمم «الشلل الدماغي»، حيث انضمت للجامعة بعد صدور أول قرار وزاري لدمج أصحاب الهمم في المؤسسات التعليمية بالدولة.

وتقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من المواطنين وأبناء القبائل، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.