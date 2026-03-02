الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس جمهورية الإكوادور يمنح ولي عهد أبوظبي وسام الاستحقاق الوطني

رئيس جمهورية الإكوادور يمنح ولي عهد أبوظبي وسام الاستحقاق الوطني
2 مارس 2026 08:54

منح فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسام الاستحقاق الوطني من درجة "القلادة الكبرى"، خلال مراسم استقبال رسمي في قصر "كارونديليت" الرئاسي في العاصمة كيتو، تقديراً لجهود سموّه في توطيد أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الإكوادور.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم، مشيراً إلى أن الوسام يُجسد عمق العلاقات التاريخية ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والإكوادور على مدى أكثر من خمسة عقود، مؤكداً سموّه أهمية مواصلة توسيع نطاق الشراكة الثنائية بما يخدم رؤية وتطلعات قيادة وشعبي البلدين الصديقين، في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.

أخبار ذات صلة
بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن تقارير لا أساس لها من الصحة نشرتها وكالة "بلومبيرغ"
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداء الإيراني انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

من جانبه، أكّد فخامة دانيال نوبوا أن منح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسام الاستحقاق الوطني يأتي تقديراً لجهود سموّه وإسهاماته في دعم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية الإكوادور ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى القطاعات التي تشكل أولوية في الأجندة التنموية، مُعرباً فخامته عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للبلدين الصديقين، تأكيداً على الالتزام المشترك بالارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.

  • رئيس جمهورية الإكوادور يمنح ولي عهد أبوظبي وسام الاستحقاق الوطني

ويُعد وسام الاستحقاق الوطني من درجة القلادة الكبرى أعلى وأرفع وسام مدني تمنحه جمهورية الإكوادور إلى رؤساء الدول، وقادة الحكومات، أو كبار الشخصيات الذين قدموا إسهامات استثنائية في بناء جسور الصداقة والشراكة مع الإكوادور في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك ودعم توجهات الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المتبادلة.
 

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
الإكوادور
الإمارات
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©