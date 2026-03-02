الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الإمارات للدراسات" ينظم "منتدى التعليم الإماراتي 2026" أبريل المقبل

"الإمارات للدراسات" ينظم "منتدى التعليم الإماراتي 2026" أبريل المقبل
2 مارس 2026 11:34

أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه سينظم يوم 7 أبريل المقبل، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية، "منتدى التعليم الإماراتي 2026"، لمناقشة أبرز التحولات والفرص في قطاع التعليم في الدولة، وتقديم رؤى وتوصيات داعمة للمنظومة التعليمية وسياساتها عبر حوارات استراتيجية تسهم في تطوير مسارات التعليم وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل.

ويستهدف المنتدى جمع نحو 1000 مشارك من القيادات التعليمية وصناع السياسات والخبراء والممارسين من الميدان التعليمي، في منصة حوار وطنية تربط بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة التطبيقية داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز مواءمة السياسات مع الواقع التعليمي الفعلي.

ويستند المنتدى إلى نموذج "خماسية التعليم" الذي يتبناه إطارًا تحليليًا لفهم التعليم بوصفه منظومة متكاملة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتتكامل فيها أدوارالمعلم والمؤسسة التعليمية وصناع السياسات والأسرة والمجتمع، انطلاقًا من أن جودة المخرجات التعليمية هي نتيجة تكامل هذه المكونات ضمن منظومة مترابطة تدعم بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة تحولات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات المستقبل.

أخبار ذات صلة
بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن تقارير لا أساس لها من الصحة نشرتها وكالة "بلومبيرغ"
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداء الإيراني انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

ويجمع المنتدى شركاء التعليم من الجهات الحكومية المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والجامعات، وقيادات التعليم المدرسي، ومؤسسات إعداد وتأهيل المعلمين، والقطاع الخاص وشركات تكنولوجيا التعليم، إلى جانب المعلمين والطلبة وممثلي المجتمع، بما يتيح إدماج صوت الميدان التعليمي في النقاشات الاستراتيجية بصورة مباشرة، ويعزز الانتقال من مناقشة السياسات التعليمية نظريًا إلى تطويرها استنادًا إلى الخبرة التطبيقية والتجربة الواقعية داخل المدارس والجامعات.

وتركز جلسات المنتدى على عدة محاور، تناقش القضايا المفصلية للتعليم في دولة الإمارات، ومن بينها "جاهزية رأس المال البشري الإماراتي لاقتصاد المستقبل: من فجوة المهارات إلى خارطة الوظائف الوطنية 2040"، و"المعلم أولًا: إعادة تمكين الميدان التعليمي في ظل التحولات"، و"المدرسة الوطنية: اللغة والهوية في زمن التحولات"، إلى جانب عدد من المسارات المصاحبة التي تشمل "عيادة السياسات التعليمية" و"غرفة صناعة القرار التعليمي" و"العدسة الداخلية"، و"مختبرمستقبل التعليم".

المصدر: وام
منتدى التعليم
الإمارات
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©