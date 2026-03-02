الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس سيراليون بشأن التطورات في المنطقة

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس سيراليون بشأن التطورات في المنطقة
2 مارس 2026 14:11

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، استعرضا خلاله الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وعبّر فخامة رئيس سيراليون، عن استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها تمثّل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، ومعرباً عن تضامن سيراليون مع دولة الإمارات في كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أرضها وأمنها وسلامة مواطنيها. من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة جوليوس مادا بيو لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات. ودعا الجانبان خلال الاتصال إلى ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد العسكري في المنطقة لما يمثله من تهديد خطير لأمنها واستقرارها ومعالجة مختلف القضايا من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية.

