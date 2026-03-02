الجهات المعنية في رأس الخيمة تتعامل مع حادث في منطقة قرية الحمراء ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة أن الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة تتعامل مع حادث في منطقة قرية الحمراء صباح اليوم، ناتج عن سقوط شظايا، إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة (درون)، دون وقوع أي إصابات.



وتهيب بالجمهور باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.





