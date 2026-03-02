الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الجهات المعنية في رأس الخيمة تتعامل مع حادث في منطقة قرية الحمراء ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية

الجهات المعنية في رأس الخيمة تتعامل مع حادث في منطقة قرية الحمراء ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
2 مارس 2026 14:23

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة أن الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة تتعامل مع حادث في منطقة قرية الحمراء صباح اليوم، ناتج عن سقوط شظايا، إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة (درون)، دون وقوع أي إصابات.

وتهيب بالجمهور باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

أخبار ذات صلة
بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن تقارير لا أساس لها من الصحة نشرتها وكالة "بلومبيرغ"
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداء الإيراني انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
الإمارات
