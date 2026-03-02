الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الأرصاد" يتوقع طقساً متقلباً وأمطاراً متفرقة من الثلاثاء حتى الخميس المقبل

2 مارس 2026 14:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة حالة جوية متقلبة تمتد من الغد ليلاً وحتى 5 مارس، مع تزايد تدريجي في كميات السحب وفرص لهطول الأمطار على مناطق متفرقة.

وأوضح المركز أن السحب ستبدأ بالتكاثر ليل الثلاثاء على الجزر والمناطق الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، على أن يتعمق المنخفض الجوي نسبياً يوم الأربعاء المقبل، حيث يستمر تحرك السحب باتجاه أبوظبي والمناطق الداخلية ثم يمتد إلى المناطق الشمالية والشرقية.

ويصاحب ذلك سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، تكون في أغلبها خفيفة إلى متوسطة، وقد تغزر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع توقع انخفاض كميات السحب تدريجياً اعتباراً من ليل الخميس.

وفيما يتعلق بحركة الرياح، أشار المركز إلى أنها ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أما حالة البحر، فمن المتوقع أن يضطرب تدريجياً في الخليج العربي اعتباراً من ليل الثلاثاء وحتى الخميس، فيما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان، ويضطرب أحياناً.

المصدر: وام
