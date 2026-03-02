الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
2 مارس 2026 15:11

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. ودعا صاحب السمو رئيس الدولة، وفخامة الرئيس الروسي، خلال الاتصال، إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية في معالجة مختلف القضايا.

المصدر: وام
