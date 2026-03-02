الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الطوارئ والأزمات": مارسوا أنشطتكم المعتادة مع أخذ الحيطة

"الطوارئ والأزمات": مارسوا أنشطتكم المعتادة مع أخذ الحيطة
2 مارس 2026 15:24

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أفراد المجتمع إلى مواصلة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي، مع الالتزام بإجراءات الحيطة والحذر، وضرورة متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وطمئنت الجميع بأن المتابعة مستمرة، والإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المجتمع وضمان أعلى مستويات الجاهزية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطوارئ والأزمات والكوارث
الطوارئ والأزمات
