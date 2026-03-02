"الطوارئ والأزمات": مارسوا أنشطتكم المعتادة مع أخذ الحيطة

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أفراد المجتمع إلى مواصلة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي، مع الالتزام بإجراءات الحيطة والحذر، وضرورة متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.



وطمئنت الجميع بأن المتابعة مستمرة، والإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المجتمع وضمان أعلى مستويات الجاهزية.





