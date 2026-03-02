الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات في المنطقة

2 مارس 2026 16:15

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي الدكتور كريستيان ميكوسكي رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية بحثا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة.
وأعرب رئيس وزراء شمال مقدونيا عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، معرباً عن تضامن شمال مقدونيا مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعالي رئيس الوزراء لموقف شمال مقدونيا الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.




المصدر: وام
