طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار ليلا وصباح الأربعاء خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 58 :12 والمد الثاني عند 02:29، والجزرالأول عند الساعة 46 :19 والجزر الثاني عند الساعة 07:31.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعه 09:35 والمد الثاني عند الساعة 22:19، والجزر الأول عند الساعة 15:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:31.

في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 22 70 20

دبي 35 20 75 25

الشارقة 34 19 75 20

عجمان 35 20 80 25

أم القيوين 35 18 75 25

رأس الخيمة 34 19 80 35

الفجيرة 30 22 70 25

العـين 36 23 55 15

ليوا 37 21 80 25

الرويس 33 19 80 25

السلع 34 20 80 20

دلـمـا 28 21 85 25

طنب الكبرى 28 24 80 30

طنب الصغرى 28 24 80 30

أبو موسى 28 23 85 30.