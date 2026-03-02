الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
2 مارس 2026 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار ليلا وصباح الأربعاء خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 58 :12 والمد الثاني عند 02:29، والجزرالأول عند الساعة 46 :19 والجزر الثاني عند الساعة 07:31.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعه 09:35 والمد الثاني عند الساعة 22:19، والجزر الأول عند الساعة 15:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:31.

في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                35 22 70 20

دبي                     35 20 75 25

الشارقة                 34 19 75 20

عجمان                  35 20 80 25

أم القيوين                35 18 75 25

رأس الخيمة             34 19 80 35

أخبار ذات صلة
طقس متقلّب وأمطار متفرقة حتى الخميس
"الأرصاد" يتوقع طقساً متقلباً وأمطاراً متفرقة من الثلاثاء حتى الخميس المقبل

الفجيرة                   30 22 70 25

العـين                      36 23 55 15

ليوا                         37 21 80 25

الرويس                    33 19 80 25

السلع                        34 20 80 20

دلـمـا                         28 21 85 25

طنب الكبرى                28 24 80 30

طنب الصغرى              28 24 80 30

أبو موسى                    28 23 85 30.

المصدر: وام
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©