الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
"الطيران المدني": بدء تشغيل رحلات استثنائية في مطارات الدولة

2 مارس 2026 18:16

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن البدء بتشغيل رحلات استثنائية بمطارات الدولة، بهدف مغادرة المسافرين العالقين والمتأثرين بالأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك وفق الجداول التي ستعلنها شركات الطيران للمسافرين المتأثرين والوجهات المعنية.

وتهيب الهيئة بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم بعدم التوجه للمطارات لحين أن يتم التواصل معهم وتبليغهم بمواعيد وتفاصيل الرحلات من قبل شركات الطيران، تفاديا للازدحام وضمانا لانسيابية الإجراءات.

وتثمن الهيئة تعاون المسافرين، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات الصادرة يسهم بشكل رئيسي في تسهيل الإجراءات وضمان انتظام الحركة التشغيلية.

المصدر: وام
