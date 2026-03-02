الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مطارات دبي تستأنف نشاطها جزئيا.. وتدعو المسافرين لعدم التوجه للمطار قبل تأكيد الحجز

مطار دبي الدولي
2 مارس 2026 18:57

تستأنف مطارات دبي، إلى جانب شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية اعتباراً من مساء اليوم الاثنين 2 مارس 2026، وذلك عبر مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي (DWC).

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المعنية دعت جميع المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار نهائياً، ما لم يتم إخطارهم والتواصل معهم مباشرة من قبل شركة الطيران المعنية لتأكيد موعد إقلاع رحلتهم.

