علوم الدار

سارة الأميري: لا اختبارات خلال أيام "التعليم عن بعد"

سارة الأميري
2 مارس 2026 22:03

دينا جوني (أبوظبي) 
أكدت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم أن الاختبارات، التي كان مقرراً عقدها حضورياً خلال الأيام التي تقرر فيها تطبيق التعليم عن بُعد، تم تأجيلها إلى موعد لاحق، حرصاً على ضمان العدالة الأكاديمية لجميع الطلبة. 
ودعت معاليها أفراد المجتمع، لا سيما في قطاع التعليم، إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة، سواء عبر المراسلات المعتمدة أو إدارات المدارس، وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة.
وأوضحت أن الهدف، خلال فترة التعليم عن بُعد، هو ضمان حصول جميع الطلبة على المحتوى الدراسي والمفاهيم الأساسية للمنهج خلال الفصل الدراسي الثاني بصورة متكافئة.
وثمّنت معاليها، في تصريحات لمركز الاتحاد للأخبار، دور أولياء الأمور في اليوم الأول من تطبيق التعليم عن بُعد، مؤكدة أن دورهم متكامل مع جهود الوزارة في ضمان استمرارية الدراسة، خصوصاً للطلبة الصغار من خلال متابعة جداولهم اليومية، وتنظيم أوقات النوم والاستيقاظ، وتهيئة بيئة هادئة للتعلم، والحفاظ على النمط الدراسي المعتاد. أما بالنسبة لبقية الطلبة، فأشارت إلى أهمية الالتزام باستكمال المهام والتكليفات المحددة وفق الجداول المعتمدة.
وفيما يتعلق بجاهزية المنظومة التعليمية، أكدت معاليها أن البنية الرقمية في الدولة قوية، وأن المنصات التعليمية متكاملة ومتوفرة على مستوى المدارس الحكومية والخاصة.
كما أشارت معاليها إلى أن الكوادر التربوية والإدارية مدرّبة على أنماط التعليم المختلفة عن بُعد، سواء من خلال الأنشطة التفاعلية أو المشاريع التطبيقية أو الحصص المباشرة، بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، مع استمرار العمل على رفع جودة المخرجات وتعزيز مشاركة الطلبة أثناء الحصص.
وأضافت أن هناك تواصلاً مستمراً بين إدارات المدارس وأولياء الأمور لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.

