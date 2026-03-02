"الصحة": عطل فني مؤقت في جزء من خدمات مركز اتصال الوزارة

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الاثنين، بوجود عطل فني مؤقت في جزء من خدمات مركز اتصال وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الرقم 80011111.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس": "نحيطكم علماً بوجود عطل فني مؤقت بجزء من خدمات مركز اتصال وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الرقم 80011111".

وأضافت: "يعمل الفريق المختص على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن لضمان خدمتكم وتلبية احتياجاتكم. إلى حين استعادة الخدمة، يمكنكم التواصل معنا عبر القنوات الرقمية البديلة".

