رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري القائم وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وعبر الرئيس الإندونيسي، خلال الاتصال، عن استنكار بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، معرباً عن تضامن إندونيسيا مع الدولة في كل ما تتخذه من تدابير لحماية سيادتها وصون أمنها والحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة الرئيس الإندونيسي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.