الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية
2 مارس 2026 23:09

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري القائم وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وعبر الرئيس الإندونيسي، خلال الاتصال، عن استنكار بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، معرباً عن تضامن إندونيسيا مع الدولة في كل ما تتخذه من تدابير لحماية سيادتها وصون أمنها والحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها.
من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة الرئيس الإندونيسي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن تقارير لا أساس لها من الصحة نشرتها وكالة "بلومبيرغ"
المصدر: وام
الرئيس الإندونيسي
رئيس الدولة
إندونيسيا
برابوو سوبيانتو
الإمارات
رئيس إندونيسيا
محمد بن زايد
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©