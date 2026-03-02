الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"طرق" و"شرطة دبي" تقرران رفع حظر حركة الشاحنات على شوارع الإمارة حتى مساء الأربعاء

2 مارس 2026 23:48

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن رفع الحظر على حركة الشاحنات، لاستخدام جميع شوارع إمارة دبي على مدار الساعة، حتى مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك دعماً للقطاع اللوجستي وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد في الإمارة.
ويُستثنى من هذا القرار نفق المطار ونفق الشندغة، حيث يستمر تطبيق القيود المرورية المعمول بها عليهما، حفاظاً على السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على المحورين الحيويين.
وأكدت الجهتان أن القرار يأتي في إطار الحرص على دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتمكين شركات النقل من إنجاز عملياتها بكفاءة عالية، بما يواكب الحركة النشطة التي تشهدها الإمارة، ويعزز جاهزيتها اللوجستية.
ونبهتا إلى أن العمل بقانون حظر الشاحنات سيُستأنف اعتباراً من يوم الخميس المقبل 5 مارس 2026، وفقاً للضوابط والتنظيمات المعتمدة، داعيتين جميع سائقي الشاحنات وشركات النقل إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والأنظمة المعمول بها، والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية وانسيابية الحركة على الطرق.

