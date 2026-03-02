الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تحذر من محتالين ينتحلون صفة موظفين مستغلين الأوضاع الراهنة

شرطة أبوظبي تحذر من محتالين ينتحلون صفة موظفين مستغلين الأوضاع الراهنة
3 مارس 2026 00:17

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من أساليب احتيالية مستحدثة يقوم بها أشخاص يستغلون المستجدات والأحداث الجارية، وينتحلون صفة موظفين في جهات رسمية أو مؤسسات خدمية بهدف خداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية.
وأوضحت أن المحتالين يتواصلون مع الضحايا عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدّعين تقديم خدمات أو تحديث بيانات أو تسوية أوضاع مالية، ويطلبون معلومات سرية مثل أرقام الحسابات البنكية أو الرموز السرية أو بيانات البطاقات المصرفية، مستغلين ثقة الجمهور بالجهات الرسمية.
وأكدت شرطة أبوظبي أن الجهات الحكومية لا تطلب إطلاقاً بيانات مصرفية أو رموز تحقق سرية عبر الهاتف أو الرسائل، داعيةً إلى عدم التجاوب مع أي اتصال مشبوه أو مشاركة معلومات شخصية أو مالية مع مصادر غير موثوقة.
وشددت على أهمية التحقق من صحة أي تواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى شرطة أبوظبي، حفاظاً على سلامة المجتمع وأمنه الرقمي.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وترسيخ ثقافة الوقاية الرقمية، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع وصون مكتسباتهم المالية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
مكافحة الاحتيال
الاحتيال
الاحتيال الهاتفي
شرطة أبوظبي
الإمارات
الرسائل الاحتيالية
الاحتيال الإلكتروني
