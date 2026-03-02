الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يشارك ممثلي الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والقطاع المصرفي والقيادات الإعلامية مأدبة الإفطار الرمضانية

منصور بن زايد يشارك ممثلي الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والقطاع المصرفي والقيادات الإعلامية مأدبة الإفطار الرمضانية
3 مارس 2026 01:46
3 مارس 2026 01:46

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ممثلي الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والقطاع المصرفي والقيادات الإعلامية مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقيمت في «فندق قصر الإمارات».

وتبادل سموه والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيده على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من الخير والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن شهر رمضان المبارك يجسد معاني الخير والعطاء، ويعزز قيم التراحم والتسامح والتكافل التي تشكل ركائز أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، بما يسهم في توثيق أواصر التقارب والتلاحم بين أفراد المجتمع.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «رمضان ضيف كريم، يحمل معه سكينة البيوت ودفء المجالس، ويوقظ فينا معاني الرحمة والعطاء. شهرٌ تتجدد فيه الروح الوطنية، ويزداد فيه تلاحم مجتمعنا قوةً وصفاء».
حضر المأدبة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
