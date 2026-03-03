«شرطة حتا» يعزز الوعي المروري لسائقي دراجات توصيل الطلبات

دبي (الاتحاد)



باشرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في مركز شرطة حتا، تنفيذ سلسلة من المبادرات التوعوية الميدانية الموجهة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، وذلك ضمن الحملة المرورية «أرواحكم تهمنا وسلامتكم غايتنا»، بهدف تعزيز مستوى الوعي المروري وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يسهم في دعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «مدينة آمنة».

وشهد انطلاق المبادرات التوعوية، العقيد علي عبيد البدواوي، نائب مدير مركز شرطة حتا، بحضور الرائد غدير محمد الخالدي، رئيس قسم التسجيل المروري، وعدد من سائقي دراجات توصيل الطلبات.

وأكد العقيد علي البدواوي، حرص شرطة دبي على تكثيف جهود التوعية المرورية لجميع فئات مستخدمي الطريق، خصوصاً سائقي التوصيل الذين يتطلب عملهم الوجود المستمر على الطرقات.

وأوضح العقيد البدواوي إن المبادرات والمحاضرات المرورية تسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحوادث، وتدعم تحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية المتعلقة بخفض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.



محاور عدة

أشار العقيد البدواوي إلى أن المبادرات التوعوية تتناول محاور عدة، أبرزها مسببات الحوادث كالانشغال أثناء القيادة، وعقوبة السرعة الزائدة، إلى جانب التطرق لأبرز المخالفات الشائعة المرتكبة مثل السلوكيات الخاطئة لبعض السائقين، والتي قد تسبب الإزعاج لمستخدمي الطريق، منها الدخول بين السيارات أو السير في الطرقات في شكل مجموعات، ما يشكل إزعاجاً كبيراً لسائقي المركبات في الطريق، وكذلك الدخول المفاجئ، وتغيير المسار بشكل سريع وغير متوقع، خاصة في الشوارع الداخلية.