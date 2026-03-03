الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة حتا» يعزز الوعي المروري لسائقي دراجات توصيل الطلبات

خلال توعية سائقي دراجات توصيل الطلبات (من المصدر)
3 مارس 2026 04:47

دبي (الاتحاد)

باشرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في مركز شرطة حتا، تنفيذ سلسلة من المبادرات التوعوية الميدانية الموجهة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، وذلك ضمن الحملة المرورية «أرواحكم تهمنا وسلامتكم غايتنا»، بهدف تعزيز مستوى الوعي المروري وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يسهم في دعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «مدينة آمنة».
وشهد انطلاق المبادرات التوعوية، العقيد علي عبيد البدواوي، نائب مدير مركز شرطة حتا، بحضور الرائد غدير محمد الخالدي، رئيس قسم التسجيل المروري، وعدد من سائقي دراجات توصيل الطلبات.
وأكد العقيد علي البدواوي، حرص شرطة دبي على تكثيف جهود التوعية المرورية لجميع فئات مستخدمي الطريق، خصوصاً سائقي التوصيل الذين يتطلب عملهم الوجود المستمر على الطرقات.
وأوضح العقيد البدواوي إن المبادرات والمحاضرات المرورية تسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحوادث، وتدعم تحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية المتعلقة بخفض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.

محاور عدة 

أخبار ذات صلة
"شرطة دبي" تحذر من تصوير ونشر المواقع الأمنية والحيوية
تفاهم بين «دبي لرعاية النساء والأطفال» وهيئة المعرفة والتنمية البشرية

أشار العقيد البدواوي إلى أن المبادرات التوعوية تتناول محاور عدة، أبرزها مسببات الحوادث كالانشغال أثناء القيادة، وعقوبة السرعة الزائدة، إلى جانب التطرق لأبرز المخالفات الشائعة المرتكبة مثل السلوكيات الخاطئة لبعض السائقين، والتي قد تسبب الإزعاج لمستخدمي الطريق، منها الدخول بين السيارات أو السير في الطرقات في شكل مجموعات، ما يشكل إزعاجاً كبيراً لسائقي المركبات في الطريق، وكذلك الدخول المفاجئ، وتغيير المسار بشكل سريع وغير متوقع، خاصة في الشوارع الداخلية.

الدراجات
توصيل الطلبات
شرطة حتا
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©