1.912 مليار جالون من المياه وفرتها «كهرباء الشارقة» خلال 2025

الشارقة (الاتحاد)



تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لدعم المشاريع الاستراتيجية الحكومية الخاصة بالإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، حيث زوّدت الهيئة خلال عام 2025 مزرعتي القمح وألبان مليحة، ومزرعة الدواجن، وسفاري الشارقة، بأكثر من 1.912.594.860 جالوناً من المياه، وشملت الإمدادات 1.587.962.860 جالوناً من المياه لمزرعة القمح، و238.900.860 جالوناً لمزرعة ألبان مليحة، و5.380.100 جالون لمزرعة الدواجن، وذلك بهدف تأمين إمدادات مياه مستدامة لدعم الإنتاج المحلي والمساهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في إمارة الشارقة.

وأكد المهندس عبد الرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لدعم مشاريع الأمن الغذائي والوجهات السياحية البيئية، من خلال ضمان استدامة الموارد المائية لهذه المشاريع الحيوية التي تضع الشارقة على خريطة التميز العالمي في الإنتاج الزراعي والحيواني والسياحة، وتلتزم بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، وتطبيق أحدث التقنيات والممارسات في إدارة المياه، لضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.



استدامة

وأوضح أنه تم توفير بنية تحتية مائية متطورة لدعم المشاريع الاستراتيجية للأمن الغذائي، بما يضمن ري المحاصيل وتلبية احتياجات الثروة الحيوانية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، لدعم الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيراً إلى أن مزرعة القمح، ومزرعة ألبان مليحة، ومزرعة الدواجن تُعد من المكونات الحيوية في سلسلة الإمداد الغذائي المحلية، إذ يُشكّل القمح عنصراً أساسياً في العديد من المنتجات الغذائية، بينما تساهم مزارع الأبقار والدواجن في توفير الحليب والألبان واللحوم التي تُعد من المتطلبات الأساسية.

وأضاف المهندس عبد الرحمن بوخلف أن الهيئة وفّرت كذلك 80.351.040 جالوناً من المياه لمشروع سفاري الشارقة.