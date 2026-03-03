«إسلامية الشارقة»: افتتاح 17 مسجداً  منذ بداية العام

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن اكتمال خطتها لافتتاح 17 مسجداً جديداً في مختلف مدن وضواحي إمارة الشارقة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لعمارة بيوت الله، وتوفير الأجواء الإيمانية وكافة سُبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد والصائمين، وبما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده الإمارة.

وتتوزّع المساجد التي شملتها الخطة على 11 مسجداً في مدينة الشارقة، ومسجد واحد في منطقة الحمرية، وأربعة مساجد في المنطقة الوسطى، إضافة إلى مسجد واحد في المنطقة الشرقية، حيث تبلغ سعتها الاستيعابية الإجمالية نحو 9000 مصلٍ من الرجال والنساء، بما يسهم في تسهيل وصول السكان إلى بيوت الله، وتيسير أداء الشعائر الدينية بكل يسر وطمأنينة.

وأكد المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، أن إنجاز هذه الخطة يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في العناية ببيوت الله، وتعزيز دورها المحوري في حياة المجتمع، مشيداً بالدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه سموه لمشاريع بناء المساجد، وحرصه الدائم على تخصيص الأراضي اللازمة لها في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن ما تتميّز به إمارة الشارقة من حضور لافت للمساجد وتنوّعها إنما هو ثمرة مباشرة لتوجيهات ودعم سموه، ومتابعته الحثيثة لمشاريع المساجد، مؤكداً أن هذا النهج أسهم في ترسيخ مكانة المسجد كعنوان حضاري وروحي للإمارة، ومنارة للعبادة والعلم والتآخي المجتمعي.