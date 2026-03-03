الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تدشّن بوثاً جديداً في سيتي سنتر الزاهية

بوث جديد لاستقبال التبرعات (من المصدر)
3 مارس 2026 04:47

الشارقة (الاتحاد)

دشّنت جمعية الشارقة الخيرية بوثاً جديداً لاستقبال التبرعات في سيتي سنتر الزاهية مول، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتسهيل عملية التبرع وتعزيز قنوات الوصول إلى أفراد المجتمع في المواقع الحيوية بالإمارة.
ويأتي افتتاح البوث في أحد أبرز المراكز التجارية النشطة في الشارقة، بما يسهم في إتاحة الفرصة للمتسوقين وزوّار المول للمساهمة في المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفّذها الجمعية داخل الدولة وخارجها، بطريقة مباشرة وسهلة وآمنة. وأوضح خالد القصاب، رئيس قطاع الموارد والاستثمار بالجمعية، أن تدشين البوث الجديد في سيتي سنتر الزاهية يهدف إلى تعزيز الحضور الميداني للجمعية في المواقع التي تشهد كثافة مرتفعة من الزوّار، بما ينعكس إيجاباً على دعم المبادرات الخيرية المختلفة، مشيراً إلى أن اختيار المول جاء لكونه من المراكز التجارية الحيوية التي تستقطب شرائح واسعة من المجتمع.

 

 

