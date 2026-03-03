الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«بسمة الإمارات» تعزّز ثقافة التعايش الصحي في أمسية رمضانية برأس الخيمة

3 مارس 2026 04:47

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضاف مجلس الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ورئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، جلسة حوارية رمضانية بعنوان «التعايش الصحي لأسرة سعيدة»، نظمتها جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية.
تناولت الجلسة، التي أدارها الإعلامي والاختصاصي الاجتماعي محمود شاكر، عضو مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات، عدداً من المحاور المتخصصة، شملت الرعاية الطبية المتكاملة، وأهمية تبني نمط حياة صحي ومتوازن، ودور الأسرة في تقديم الدعم الصحي، إضافة إلى أثر الصحة النفسية في تحقيق التعايش الإيجابي، كما سلطت الضوء على دور الإعلام في نشر الوعي الصحي، واختتمت الجلسة بمحور تناول أسس التعايش الصحي خلال شهر رمضان المبارك.
شارك في الجلسة نخبة من الأطباء والأكاديميين والمتخصصين هم الدكتورة سمية العرج الشحي استشارية السكري والسمنة، والأستاذ هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية، والدكتورة عائشة المسافري أستاذ مساعد في جامعة الشارقة، والدكتورة شيخة الشحي استشاري العلاج النفسي والأسري، والكاتب والإعلامي هزاع عبدالله راشد الطياري، وناصر إبراهيم سمحان النعيمي، حيث قدّموا رؤى علمية متكاملة عكست تضافر الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والإعلامية في ترسيخ مفهوم التعايش الصحي.

 

