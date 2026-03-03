«ملتقانا»... مجلس رمضاني للسيدات يعزّز الألفة وتبادل الخبرات

دبي (الاتحاد)



تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعالية «ملتقانا» في مركز أمّ الشيف الثقافي الإسلامي، لتكون محطة رمضانية تجمع السيدات في أجواء إيمانية ملهمة تعمّق روح الألفة وتفتح آفاق الحوار البنّاء، وذلك بتاريخ 5 مارس 2026 في مقر المركز، حيث تفتح أبوابها للراغبات في المشاركة دون تسجيل مسبق، تأكيداً على مفهوم المجالس المجتمعية المفتوحة التي تحتضن الجميع وتُثري الحوار الهادف.

وتتناول الفعالية عدداً من المحاور الهادفة إلى تعزيز التواصل والترابط المجتمعي بين السيدات، من خلال خواطر إيمانية حول القرب إلى الله واستثمار نفحات الشهر الفضيل في تزكية النفس، إضافة إلى مساحة حوارية ثرية لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة، بما يسهم في دعم ثقافة التعاون المتبادل وتعزيز دور المرأة في بناء مجتمع متماسك ومتراحم.

وأكدت مريم ثاني المطروشي، مدير مركز أمِّ الشيف الثقافي الإسلامي بالإنابة، أن «ملتقانا» يُجسّد توجّه الدائرة الاستراتيجي في تفعيل دور المراكز الثقافية الإسلامية كمجالس مجتمعية مفتوحة تحتضن السيدات وتجمعهن ضمن إطار مؤسسي يعزّز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، ويُسهم في بناء شبكات تواصل فاعلة ترتكز على القيم الإيمانية وروح المسؤولية المجتمعية. وأوضحت المطروشي أن هذه اللقاءات الرمضانية تأتي ضمن رؤية تنموية مستدامة تتجاوز الطابع الموسمي للفعاليات، حيث أصبحت منصة لترسيخ ثقافة الترابط والتكافل، وتعزيز دور المرأة شريكاً أساسياً في صناعة الأثر المجتمعي، وبناء أسرة متماسكة تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ التلاحم الأسري وتعزيز الهوية والقيم الأصيلة في المجتمع.

وتعكس هذه المبادرة التزام الدائرة بتفعيل دور المراكز الثقافية الإسلامية بوصفها منصات حضارية للتواصل المجتمعي ونشر القيم الإسلامية السّمحة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ التماسك الأُسري والمجتمعي.