الإمارات..  أمن راسخ واستقرار مستدام وريادة عالمية

العين (الاتحاد)



أشاد الحضور في مجلس بن حم الرمضاني بالرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما حققته من أمنٍ راسخ واستقرارٍ مستدام، مكّن الدولة من ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والتسامح والازدهار، مؤكدين أن ما تشهده الإمارات اليوم هو ثمرة نهج قيادي استثنائي يضع الإنسان في صدارة الأولويات.

وحضر المجلس كلٌّ من الشيخ مسلم بن حم العامري، والشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم، والشيخ الدكتور عبدالله بن سالم بن حم، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم، إلى جانب عددٍ من المسؤولين، ونخبة من الشخصيات.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، في كلمته خلال المجلس، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، استطاعت أن تُرسّخ نموذجاً فريداً يجمع بين الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، مشيداً بالدور المحوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما يقوده من نهج حكيم عزّز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً، ورسّخ دعائم الاستقرار، وجعل الإنسان محور السياسات الوطنية. وأشار إلى أن ما تنعم به الدولة اليوم من مكانة عالمية مرموقة هو ثمرة رؤية بعيدة المدى، وإيمان راسخ بأهمية الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والانفتاح على العالم.

من جانبه، قال سهيل بن حمد بن مرزوق العامري: «إن ما تحقق لدولة الإمارات من استقرار وأمن يُعد ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية، ومصدر ثقة للمجتمع الدولي»، مؤكداً أن التجربة الإماراتية أصبحت مرجعاً عالمياً في الإدارة الرشيدة وبناء المستقبل.

وفي مداخلة أخرى، أشار الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي إلى أن الريادة العالمية التي حققتها الإمارات لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة تخطيط استراتيجي طويل الأمد، ورؤية واضحة توازن بين الأصالة والمعاصرة.

كما ثمّن الدكتور مبارك بن ناصر السبيعي العامري، دور القيادة في ترسيخ قيم السلام والتسامح، وتعزيز الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة الدولية.