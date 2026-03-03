الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات..  أمن راسخ واستقرار مستدام وريادة عالمية

جانب من المجلس الرمضاني (من المصدر)
3 مارس 2026 04:47

العين (الاتحاد)

أشاد الحضور في مجلس بن حم الرمضاني بالرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما حققته من أمنٍ راسخ واستقرارٍ مستدام، مكّن الدولة من ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والتسامح والازدهار، مؤكدين أن ما تشهده الإمارات اليوم هو ثمرة نهج قيادي استثنائي يضع الإنسان في صدارة الأولويات.
وحضر المجلس كلٌّ من الشيخ مسلم بن حم العامري، والشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم، والشيخ الدكتور عبدالله بن سالم بن حم، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم، إلى جانب عددٍ من المسؤولين، ونخبة من الشخصيات.
وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، في كلمته خلال المجلس، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، استطاعت أن تُرسّخ نموذجاً فريداً يجمع بين الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، مشيداً بالدور المحوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما يقوده من نهج حكيم عزّز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً، ورسّخ دعائم الاستقرار، وجعل الإنسان محور السياسات الوطنية. وأشار إلى أن ما تنعم به الدولة اليوم من مكانة عالمية مرموقة هو ثمرة رؤية بعيدة المدى، وإيمان راسخ بأهمية الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والانفتاح على العالم. 
من جانبه، قال سهيل بن حمد بن مرزوق العامري: «إن ما تحقق لدولة الإمارات من استقرار وأمن يُعد ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية، ومصدر ثقة للمجتمع الدولي»، مؤكداً أن التجربة الإماراتية أصبحت مرجعاً عالمياً في الإدارة الرشيدة وبناء المستقبل.
وفي مداخلة أخرى، أشار الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي إلى أن الريادة العالمية التي حققتها الإمارات لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة تخطيط استراتيجي طويل الأمد، ورؤية واضحة توازن بين الأصالة والمعاصرة.
كما ثمّن الدكتور مبارك بن ناصر السبيعي العامري، دور القيادة في ترسيخ قيم السلام والتسامح، وتعزيز الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة الدولية.

 

أخبار ذات صلة
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنلندي أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية
مجلس بن حم
رمضان
شهر رمضان
الإمارات
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©