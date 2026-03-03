91000 وجبة «كسر الصيام» وزّعتها «الهلال» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)



تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال مركز مدينة أبوظبي، تنفيذ مشروع كسر الصيام ضمن حملة «رمضان عطاء مستمر»، في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى دعم الصائمين وتعزيز قيم التكافل والتراحم خلال الشهر الفضيل.

ويستهدف المشروع قائدي المركبات ومستخدمي الطريق قبيل موعد الإفطار، من خلال توزيع وجبات خفيفة تمكّنهم من كسر صيامهم بأمان إلى حين وصولهم إلى وجهاتهم. وتتكون وجبة كسر الصيام من التمر والماء وكعكة خفيفة، بما يُلبّي الاحتياجات الأساسية للصائمين في تلك اللحظات.

وتم تخصيص 7 مواقع لتوزيع الوجبات في مدينة أبوظبي وضواحيها، تشمل 3 محطات تابعة لأدنوك لتعبئة الوقود و4 تقاطعات مرورية رئيسة، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين في أوقات الذروة. وتعمل الفرق الميدانية والمتطوعون على توزيع نحو 7 آلاف وجبة يومياً، بإجمالي مستهدف يتجاوز 200 ألف وجبة حتى نهاية الشهر الفضيل.

ومنذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم الثالث عشر، بلغ عدد وجبات الإفطار التي تم توزيعها ضمن المشروع 91 ألف وجبة، ما يعكس حجم الإقبال والتفاعل المجتمعي مع المبادرة، ويؤكد فاعلية التخطيط الميداني وانتشار نقاط التوزيع في المواقع الحيوية.

وفي ظل الإقبال الكبير من المؤسسات والشركات الراغبة في المشاركة المجتمعية، تدرس الهيئة إضافة نقطة توزيع جديدة خلال الأيام المقبلة، بما يعزّز نطاق المبادرة ويوسّع دائرة المستفيدين.





رسالة إنسانية

يأتي مشروع كسر الصيام امتداداً لسلسلة البرامج والمبادرات التي تنفّذها الهيئة خلال شهر رمضان، تجسيداً لرسالتها الإنسانية، وترسيخاً لقيم العطاء والعمل التطوعي، بما يسهم في دعم أفراد المجتمع وترسيخ روح التضامن في الشهر الكريم.