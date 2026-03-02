الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تقيم أمسية رمضانية بعنوان «قبيلتنا الإمارات»

«الشؤون الإسلامية» تقيم أمسية رمضانية بعنوان «قبيلتنا الإمارات»
3 مارس 2026 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن تقارير لا أساس لها من الصحة نشرتها وكالة "بلومبيرغ"

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، أمسيةً رمضانيةً بعنوان «قبيلتنا الإمارات»، وذلك في مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بالعامرة في منطقة العين، عقب صلاة التراويح، شهدت حضوراً كبيراً من أعيان المنطقة وأهلها.
وقد سلطت الأمسية الضوء على قيم الوحدة المجتمعية التي تجسدها دولة الإمارات والمستمدة من الهدي النبوي الشريف ومستلهمة من تراثها وتاريخها الممتد كقبيلةٍ أصيلةٍ تمتد جذور هويتها الوطنية وتتداخل فيها روابط الانتماء التاريخية، كما أبرزت جهود الدولة وقيادتها الرشيدة في صون الهوية، وتعزيز الانتماء الوطني وبناء مجتمعٍ مترابطٍ ومستدامٍ يتخذ الولاء والانتماء والوحدة والتلاحم مبدأ ثابتاً ونهجاً راسخاً للأجيال.
وقد شارك في الأمسية الدكتور علي محمد مهدي، من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أجاب خلال مداخلته عن أسئلة المحاور حول كيفية تجسيد الإمارات لمفهوم «القبيلة الأصيلة» تطبيقاً لحديث «المؤمن للمؤمن كالبنيان»، وكيفية صهر الروابط الاجتماعية في بوتقة المواطنة الشاملة، كما قدم عدة إضاءاتٍ حول كيف نجعل «شجرتنا الظليلة» حصناً فكرياً للأجيال القادمة يمنحهم الانفتاح على العالم دون الاغتراب عن جذور الأرض وقيم السَنَعِ.
كما ألقى الشاعر الإماراتي مساعد بن طعساس الحارثي قصيدةً شعريةً جسدت معاني الانتماء والهوية الوطنية والتلاحم الاجتماعي، في أجواءٍ رمضانيةٍ مفعمةٍ بالفخر بالتراث والهوية.
وقد وجدت الأمسية إشادةً من الحضور الذين أشادوا بجهود الدولة وقيادتها ومبادراتها المجتمعية التي تعزز الروابط الوطنية وتحافظ على الهوية الإماراتية كرافدٍ أساسي لوحدة المجتمع وترابطه.

أبوظبي
أمسيات رمضانية
رمضان
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الأمسيات الرمضانية
العين
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
مجالس أبوظبي
الإمارات
مجلس المتعرض بن سيف بن ميا العفاري
أمسية رمضانية
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©