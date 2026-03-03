الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

10 آلاف زائر لفعاليات «رمضان في العين»

البرامج والأنشطة تمزج بين الأصالة والحداثة (وام)
3 مارس 2026 04:47

العين (وام)

استقطبت فعاليات «رمضان في العين» أكثر من 10 آلاف زائر خلال ثلاثة أيام، في مشهد يعكس الإقبال المجتمعي الواسع على البرامج والأنشطة التي تمزج بين الأصالة والحداثة.
وشهدت الفعاليات توافداً عائلياً لافتاً للاستمتاع بالعروض الثقافية والترفيهية، وتضمنت الأنشطة مشاركة مميزة للحرفيين الذين قدموا عروضاً حية للصناعات اليدوية التقليدية، كالتلي والسدو والفخار، مما أتاح للجمهور، وخاصة الأطفال والشباب، فرصة التفاعل وتجربة هذه الحرف لتعزيز الوعي بالموروث الوطني، كما برز ركن القهوة العربية الذي استعرض مراحل إعدادها بالطرق التقليدية، مجسداً قيم الكرم والضيافة المتجذرة في المجتمع الإماراتي.
إلى جانب الفعاليات التراثية، حظي الزوار بتجربة تسوق متكاملة، واستمتعوا بخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم مفاهيم وأطباقاً جديدة تُعرض لأول مرة في مدينة العين. من جهتها، أكدت البلدية استمرار الفعاليات بتقديم برامج يومية متجددة، ضمن حرصها على تنظيم أنشطة نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة المدينة وجهة مجتمعية وثقافية نابضة بالحيوية خلال شهر رمضان المبارك.

