الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس متقلّب وأمطار متفرقة حتى الخميس

طقس متقلّب وأمطار متفرقة حتى الخميس
3 مارس 2026 04:47

أبوظبي (وام)

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة حالة جوية متقلبة تمتد من اليوم ليلاً وحتى 5 مارس، مع تزايد تدريجي في كميات السحب وفرص لهطول الأمطار على مناطق متفرقة.
وأوضح المركز أن السُحب ستبدأ بالتكاثر ليل الثلاثاء على الجزر والمناطق الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، على أن يتعمّق المنخفض الجوي نسبياً غداً، حيث يستمر تحرك السحب باتجاه أبوظبي والمناطق الداخلية ثم يمتد إلى المناطق الشمالية والشرقية.
 ويصاحب ذلك سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، تكون في أغلبها خفيفة إلى متوسطة، وقد تغزر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع توقع انخفاض كميات السحب تدريجياً اعتباراً من ليل الخميس.
 وفيما يتعلق بحركة الرياح، أشار المركز إلى أنها ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. أما حالة البحر، فمن المتوقع أن يضطرب تدريجياً في الخليج العربي اعتباراً من ليل الثلاثاء وحتى الخميس، فيما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان، ويضطرب أحياناً.

أخبار ذات صلة
طقس الغد غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
"الوطني للأرصاد" يحذر من رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
طقس
الطقس
الأرصاد
أخبار الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©