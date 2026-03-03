مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي يدعم مستهدفات حملة «حدّ الحياة»

دبي (الاتحاد)



يدعم مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي الذي ينطلق 7 مارس الجاري، مستهدفات حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويتضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و«&e» وشركة «دو»، عرض 29 رقماً مميزاً، منها 9 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لـ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ«دو»، و10 أرقام هاتفية لـ«&e».

ويساهم ريع مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي يقام في فندق أرماني دبي في برج خليفة، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

ويعرض مزاد أنبل رقم الخيري 9 أرقام مميزة، خاصة بلوحات المركبات من فئة DD. ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات بارزة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وتهدف حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى توفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية.