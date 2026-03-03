الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي يدعم مستهدفات حملة «حدّ الحياة»

مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي يدعم مستهدفات حملة «حدّ الحياة»
3 مارس 2026 04:47

دبي (الاتحاد)

يدعم مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي الذي ينطلق 7 مارس الجاري، مستهدفات حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

أخبار ذات صلة
خيرية الشارقة توزع أكثر من 449 ألف وجبة إفطار خلال النصف الأول من رمضان
حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً تحوّل استراتيجي في الحملات الرمضانية

ويتضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و«&e» وشركة «دو»، عرض 29 رقماً مميزاً، منها 9 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لـ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ«دو»، و10 أرقام هاتفية لـ«&e».
 ويساهم ريع مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي يقام في فندق أرماني دبي في برج خليفة، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.
 ويعرض مزاد أنبل رقم الخيري 9 أرقام مميزة، خاصة بلوحات المركبات من فئة DD. ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات بارزة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.
وتهدف حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى توفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً.
وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.
وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية.

حملة حد الحياة
مزاد أنبل رقم
رمضان
شهر رمضان
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©