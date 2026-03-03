قرقاش: الأزمات تكشف النوايا الحقيقية

أبوظبي (الاتحاد)



اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الأزمات تكشف النوايا الحقيقية والمواقف الكامنة خلف الشعارات تجاه دول الخليج العربي بقياداتها وشعوبها.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» أمس: «الأزمات تكشف النوايا الحقيقية تجاه دول ومجتمعات الخليج العربي، بقياداته وشعوبه. فلا يُنتظر موقفٌ متضامن من جماعاتٍ كـ«الإخوان» ورفاق دربهم، ولا من تياراتٍ أيديولوجيةٍ تصطفي قضاياها على حساب أمن الخليج، وتختار الصمت أو التبرير لحظة الحقيقة».

وأضاف أن الاعتداء الإيراني الحالي اختبارٌ متجدد: من قلبه مع الخليج واستقراره، ومن يرفع الشعارات، ويغيب عند الشدائد.