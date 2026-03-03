الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قرقاش: الأزمات تكشف النوايا الحقيقية

قرقاش: الأزمات تكشف النوايا الحقيقية
3 مارس 2026 04:47

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الأزمات تكشف النوايا الحقيقية والمواقف الكامنة خلف الشعارات تجاه دول الخليج العربي بقياداتها وشعوبها.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» أمس: «الأزمات تكشف النوايا الحقيقية تجاه دول ومجتمعات الخليج العربي، بقياداته وشعوبه. فلا يُنتظر موقفٌ متضامن من جماعاتٍ كـ«الإخوان» ورفاق دربهم، ولا من تياراتٍ أيديولوجيةٍ تصطفي قضاياها على حساب أمن الخليج، وتختار الصمت أو التبرير لحظة الحقيقة».
وأضاف أن الاعتداء الإيراني الحالي اختبارٌ متجدد: من قلبه مع الخليج واستقراره، ومن يرفع الشعارات، ويغيب عند الشدائد.

